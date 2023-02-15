Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине

Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине

Сегодня 12:52
просмотров

С ГОКа на Днепропетровщине, который национализировали в начале февраля, пытались вывезти имущество.

Новости Днепра про Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине

Как сообщили в СБУ, российские олигархи Сергей Чемезов и Михаил Шелков пытались вывезти национализированное имущество Демуринского ГОКа на Днепропетровщине и агрохолдинга «Инвест Агро».

После решения Высшего антикоррупционного суда, они пытались спрятать часть имущества, а затем планировали вывезти за пределы Украины.

Речь идет об имуществе общей стоимостью 150 миллионов гривен Это более 100 единиц автомобильной и специализированной техники, 6 вагонов с агропродукцией, более 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана. Почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

Этим занимались аффилированные коммерческие структуры, через которые русские владельцы управляли обеими компаниями. Однако СБУ своевременно обнаружила эту схему и имущество не успели вывезти.

Напомним, суд конфисковал титановый карьер на Днепропетровщине, принадлежащий российскому миллиардеру. Демуринский ГОК производит продукцию, используемую в производстве российского вооружения: вертолетов, боевых самолетов, крылатых ракет и ЗРК «Панцирь». Предприятие поставляло в РФ и Белоруссию сырье, содержащее титан даже в 2020-2021 годах.

Новости Днепра про Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине

Новости Днепра про Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине

Новости Днепра про Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине

Читайте также:

Новости Днепра про Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Некоторые пригородные поезда на Днепропетровщине изменили график движения: новое расписание
    Новости Днепра
    Сегодня 11:34
    Некоторые пригородные поезда на Днепропетровщине изменили график движения: новое расписание

    Изменился график движения некоторых поездов Днепропетровской области.

    На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:03
    На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

    В Кривом Роге спасли уникальную коллекцию растений.

    В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:28
    В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)

    Во вторник, 14 февраля, в Новомосковске во дворе многоэтажки по…

    Важно: будут ли в Днепре 15 февраля выключать свет
    Новости Днепра
    Вчера 21:18
    Важно: будут ли в Днепре 15 февраля выключать свет

    Но не забывайте экономить электроэнергию!

    Последние новости

    Легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году
    Легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году

    Легкоатлетка из Днепра выиграла шесть соревнований подряд.

    Сегодня 13:30
    просмотров
    Сколько стоит купить замок в Днепре: с чайной комнатой и мраморной лестницей (ФОТО)
    Сколько стоит купить замок в Днепре: с чайной комнатой и мраморной лестницей (ФОТО)

    В Днепре есть дома внешне напоминающие замки разных эпох: с башенками, маленькими окошками и высоченными заборами. Чтобы жилье было больше похоже на неприступную крепость его ограждают заборами. Журналисты dnepr.info собрали подборку домов Днепра, что более всего похожи на замки и…

    Сегодня 13:07
    просмотров
    На вокзале Днепра появились поилки для животных
    На вокзале Днепра появились поилки для животных

    В Днепре на вокзале установят поилки для животных.

    Сегодня 12:09
    0
    просмотров
    Некоторые пригородные поезда на Днепропетровщине изменили график движения: новое расписание
    Некоторые пригородные поезда на Днепропетровщине изменили график движения: новое расписание

    Изменился график движения некоторых поездов Днепропетровской области.

    Сегодня 11:34
    просмотров
    На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)
    На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

    В Кривом Роге спасли уникальную коллекцию растений.

    Сегодня 11:03
    0
    просмотров
    Житель Днепра активно поддерживал РФ в соцсетях: какое наказание его ждет
    Житель Днепра активно поддерживал РФ в соцсетях: какое наказание его ждет

    В Днепре будут судить мужчину, агитировавшего за РФ в соцсетях.

    Сегодня 10:30
    просмотров
    В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)
    В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)

    Во вторник, 14 февраля, в Новомосковске во дворе многоэтажки по улице Гетманской загорелся автомобиль.

    Сегодня 10:28
    2
    просмотров
    Надежный товарищ и преданный патриот: в бою погиб наш земляк
    Надежный товарищ и преданный патриот: в бою погиб наш земляк

    11 лютого у тяжких боях поблизу Кремінної на Луганщині обірвалося життя нашого захисника Летки Сергія Івановича. Йому було лише 22 роки.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, — Генштаб
    РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, — Генштаб

    По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Тепло, вода и свет: какая ситуация в Днепре на утро 15 февраля
    Тепло, вода и свет: какая ситуация в Днепре на утро 15 февраля

    Сегодня, 15 февраля, «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Это значит, что сегодня в Днепре частные энергетические компании тоже не будут отключать свет. При чрезмерном потреблении возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх