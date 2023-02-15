Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине

Как сообщили в СБУ, российские олигархи Сергей Чемезов и Михаил Шелков пытались вывезти национализированное имущество Демуринского ГОКа на Днепропетровщине и агрохолдинга «Инвест Агро».
После решения Высшего антикоррупционного суда, они пытались спрятать часть имущества, а затем планировали вывезти за пределы Украины.
Речь идет об имуществе общей стоимостью 150 миллионов гривен Это более 100 единиц автомобильной и специализированной техники, 6 вагонов с агропродукцией, более 5 с половиной тыс. контейнеров с ильменитовой рудой, которая необходима для изготовления титана. Почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.
Этим занимались аффилированные коммерческие структуры, через которые русские владельцы управляли обеими компаниями. Однако СБУ своевременно обнаружила эту схему и имущество не успели вывезти.
Напомним, суд конфисковал титановый карьер на Днепропетровщине, принадлежащий российскому миллиардеру. Демуринский ГОК производит продукцию, используемую в производстве российского вооружения: вертолетов, боевых самолетов, крылатых ракет и ЗРК «Панцирь». Предприятие поставляло в РФ и Белоруссию сырье, содержащее титан даже в 2020-2021 годах.
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