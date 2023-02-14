Российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии – ОВА

Он добавил, что последствия удара еще уточняются.

«После ночного затишья сегодня Никополь снова оказался под обстрелом. С тяжелой артиллерии враг ударил по городу. К счастью, обошлось без погибших и раненых», – написал Лысак в телеграмме.

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