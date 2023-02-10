Российские ракеты пересекли границу с Молдовой и Румынией и затем вернулись в Украину, – главнокомандующий ВСУ

Сначала об этом писали Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, и некоторые мониторинговые группы.
Теперь эту информацию официально подтвердил Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ.
Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» пересекли Государственную границу Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря, – написал главнокомандующий ВСУ.
Ждем реакцию НАТО, ведь Румыния – член альянса.
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