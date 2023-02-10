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Российская ракета пролетела транзитом через Молдову, — Ким

Сегодня 10:43
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Российская ракета была в воздушном пространстве Молдовы.

Новости Днепра про Российская ракета пролетела транзитом через Молдову, - Ким

Так, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, одна из запущенных Россией ракет пересекла украинско-молдавскую границу и транзитом пролетела через Молдову.

Отметим, это уже не первый раз, когда российские ракеты вплотную приближаются к границе других государств. В частности, в непосредственной близости от границы Молдовы они пролетают почти во время каждой массовой атаки.

Впрочем, ждем официального подтверждения властей Молдовы или наших сил ПВО.

Новости Днепра про Российская ракета пролетела транзитом через Молдову, - Ким

Кроме того, по неподтвержденным данным от мониторинговых групп, ракета могла на несколько минут зайти в воздушное пространство Румынии. Ждем разъяснений.

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Новости Днепра про Российская ракета пролетела транзитом через Молдову, - КимУкраїнська Новости Днепра про Российская ракета пролетела транзитом через Молдову, - КимРусский

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