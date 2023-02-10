Российская ракета пролетела транзитом через Молдову, — Ким

Российская ракета была в воздушном пространстве Молдовы.

Так, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, одна из запущенных Россией ракет пересекла украинско-молдавскую границу и транзитом пролетела через Молдову.

Отметим, это уже не первый раз, когда российские ракеты вплотную приближаются к границе других государств. В частности, в непосредственной близости от границы Молдовы они пролетают почти во время каждой массовой атаки.

Впрочем, ждем официального подтверждения властей Молдовы или наших сил ПВО.

Кроме того, по неподтвержденным данным от мониторинговых групп, ракета могла на несколько минут зайти в воздушное пространство Румынии. Ждем разъяснений.

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