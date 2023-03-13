Росіяни шість разів обстріляли Дніпропетровщину 13 березня: є руйнування

Об этом сообщил в Telegram Николай Лукашук, председатель Днепропетровского облсовета.
Около 30 снарядов тяжелой артиллерии прилетели на территорию Марганецкой, Красногригорьевской и Покровской общин Никопольщины.
Из-за обстрелов повреждено транспортное предприятие. Последствия атаки устанавливаются до сих пор. Однако обошлось без жертв и пострадавших.
“Трудно, сложно. Но нельзя останавливаться и опускать руки. Каждый день мы еще ближе к нашей победе”, — подытожил вечернее сообщение Николай Лукашук.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, также оккупанты использовали для атаки беспилотный летательный аппарат.
Остальные районы Днепропетровской области не пострадали. Кривой Рог и Криворожский район провели мирно день.
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