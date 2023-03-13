Росіяни шість разів обстріляли Дніпропетровщину 13 березня: є руйнування

Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую объединенные территориальные громады Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram Николай Лукашук, председатель Днепропетровского облсовета.

Около 30 снарядов тяжелой артиллерии прилетели на территорию Марганецкой, Красногригорьевской и Покровской общин Никопольщины.

Из-за обстрелов повреждено транспортное предприятие. Последствия атаки устанавливаются до сих пор. Однако обошлось без жертв и пострадавших.

“Трудно, сложно. Но нельзя останавливаться и опускать руки. Каждый день мы еще ближе к нашей победе”, — подытожил вечернее сообщение Николай Лукашук.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, также оккупанты использовали для атаки беспилотный летательный аппарат.

Остальные районы Днепропетровской области не пострадали. Кривой Рог и Криворожский район провели мирно день.

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