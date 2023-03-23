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Россияне разыскивают проукраинских граждан на оккупированной части Херсонщине, — Генштаб

Сегодня 19:15
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Военные РФ на оккупированной части Херсонской области начали поиски проукраинских граждан.

Новости Днепра про Россияне разыскивают проукраинских граждан на оккупированной части Херсонщине, - Генштаб

«В ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиск граждан с проукраинской позицией», — сообщили в Генштабе.

Для поисков военные РФ используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

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Новости Днепра про Россияне разыскивают проукраинских граждан на оккупированной части Херсонщине, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне разыскивают проукраинских граждан на оккупированной части Херсонщине, - ГенштабРусский

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