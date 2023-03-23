Россияне разыскивают проукраинских граждан на оккупированной части Херсонщине, — Генштаб

Для поисков военные РФ используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

На этой неделе вандалы несколько раз атаковали сквер имени Семенова…

По состоянию на 22 марта все подразделения армии россии, которые…

Все подразделения армии россии в Новой Каховке покинули город, — Генштаб По состоянию на 22 марта все подразделения армии россии, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город. 0 просмотров

Украинцы изменили отношение к 9 мая По мнению подавляющего большинства опрошенных (62%) Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, 22% - День победы над нацизмом 9 мая. просмотров

В Днепропетровской области заключенный и его сообщники продавали несуществующие дрова В Днепропетровской области 32-летний мужчина, отбывая наказание в Синельниковской исправительной колонии, организовал схему продажи несуществующих товаров. К ее реализации привлек сожительницу и мать. 0 просмотров

4 сейфа и кухня 80 кв.м: как выглядит квартира за 153 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО) В Днепре можно снять квартиру от 5 тыс грн в месяц до бесконечности. Все зависит от состояния жилья и места нахождения дома, где находится квартира. Самые дорогие помещения сдают в центральной части города, в элитных новостройках. Журналисты dnepr.info собрали подборку… просмотров