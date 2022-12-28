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  • Россияне массово бегут из Запорожской области: в розыске более 200 человек, — Генштаб

Россияне массово бегут из Запорожской области: в розыске более 200 человек, — Генштаб

Сегодня 19:15
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Российские захватчики и наемники массово покидают места несения службы на временно оккупированных территориях Запорожской области. В розыске находятся более 200 человек.

Новости Днепра про Россияне массово бегут из Запорожской области: в розыске более 200 человек, - Генштаб

В течение 28 декабря россияне нанесли два авиационных и два ракетных удара, а также совершили более десяти обстрелов с РСЗО.

Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях враг обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок не фиксируют. На последнем под артиллерийские и минометные обстрелы попали районы населенных пунктов Ветеринарное, Огирево, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях захватчики обстреляли районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

В Бахмутском направлении под огонь противника также попали районы более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне стреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии в районы Бердичева, Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого влияния врага испытали Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник огнем артиллерии терроризировали жителей более 25 населенных пунктов. Среди них — Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казачье и Львов в Херсонской области. От вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Кроме того, российские военные и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы на временно занятых территориях Запорожской области. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения Росгвардии. По предварительным данным, в розыске находится более 200 человек.

К тому же украинская авиация в течение 28 декабря нанесла четыре удара по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника.

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Новости Днепра про Россияне массово бегут из Запорожской области: в розыске более 200 человек, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне массово бегут из Запорожской области: в розыске более 200 человек, - ГенштабРусский

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