Россияне массово бегут из Запорожской области: в розыске более 200 человек, — Генштаб

В течение 28 декабря россияне нанесли два авиационных и два ракетных удара, а также совершили более десяти обстрелов с РСЗО.
Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях враг обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок не фиксируют. На последнем под артиллерийские и минометные обстрелы попали районы населенных пунктов Ветеринарное, Огирево, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области.
В Купянском и Лиманском направлениях захватчики обстреляли районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.
В Бахмутском направлении под огонь противника также попали районы более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне стреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии в районы Бердичева, Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневого влияния врага испытали Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка в Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник огнем артиллерии терроризировали жителей более 25 населенных пунктов. Среди них — Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казачье и Львов в Херсонской области. От вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.
Кроме того, российские военные и наемники оккупационных войск массово покидают места несения службы на временно занятых территориях Запорожской области. Для розыскных мероприятий в город Приморск направлены отдельные подразделения Росгвардии. По предварительным данным, в розыске находится более 200 человек.
К тому же украинская авиация в течение 28 декабря нанесла четыре удара по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника.
Читайте також:
Автор:
Российские войска продолжают сосредоточивать усилия для ведения наступательных действий на…
Украинские военные отразили вражеские атаки в районе пяти населенных пунктов…
В течение сегодняшнего дня, 6 сентября 2022 года, Вооруженные силы…
Вооруженные силы Украины отбили штурм российских оккупантов на нескольких направлениях.…
В Новомосковске за спицы взялись простые жители города.
Карьер на Красном Камне в Днепре – один из «неофициальных» пляжей города в летнее время. Неофициальных, потому что дно тут не чистят, состояние воды не проверяют и купаться в нем категорически запрещено. Но в летнюю жару это мало кого останавливает.…
В центре Днепра горело заброшенное здание.
В Днепре десятки домов временно без тепла.
Жители Днепра будут больше платить за воду с 1 января.
Учительница из Днепропетровщины одна из победительниц нынешнего радиодиктанта.
Жители Днепра призвали не доверять "вбросам" о выплате социальной помощи на Новый год.
Более 40 лет назад в Днепр наведывались каскадеры и демонстрировали горожанам чудеса управления колесной техникой. На такие представления ходили в основном почитатели автомобилей и мотоциклов.
15 декабря жители Марганца сообщили в полицию о мужчине, который на улице Горького пропагандирует коммунизм.
В Кривом Роге повысят стоимость проезда в маршрутках.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!