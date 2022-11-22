Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – Резніченко

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Окупанти вдарили з «Градів» та важкої артилерії по селам Марганецької громади. Загиблих та поранених немає.
Працівники ДСНС станом на ранок проводять обстеження уражених територій. Деталі обстрілів та масштаби руйнувань з’ясовуються.
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