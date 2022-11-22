Росія випустила майже 60 снарядів по Дніпропетровщині за ніч, – Резніченко

Працівники ДСНС станом на ранок проводять обстеження уражених територій. Деталі обстрілів та масштаби руйнувань з’ясовуються.

Окупанти вдарили з «Градів» та важкої артилерії по селам Марганецької громади. Загиблих та поранених немає.

У ніч проти 22 листопада російська армія випустила майже 60 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Из-за стабилизационных и аварийных отключений электричества в Днепре жители некоторых…

В Днепре можно купить ресторан по цене двухкомнатной квартиры в…

Прощание состоится сегодня: защищая Украину, погиб отец двоих детей из Каменского 14 ноября, защищая свободу и независимость Украины, в Донецкой области был убит сержант из Каменского Виталий Гончаров. просмотров

В Днепре мужчина украл ящик для пожертвований для ребенка больного раком В Днепре на улице Инженерная мужчина украл ящик для пожертвований для ребенка больного раком. просмотров

Сгорело дотла: в Кривом Роге вспыхнуло авто В Кривом Роге на проспекте Мира дотла сгорел автомобиль. просмотров

Осколками повредило ногу: в больнице Днепра спасли Защитника 28-летний Герой попал под артиллерийский огонь во время боя. Обломки снаряда попали в ногу. Он коснулся бедра и полностью сломал кость. Нога практически болталась. просмотров

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло почти пол тысячи детей По информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли в результате вооруженной агрессии России в Украине. просмотров