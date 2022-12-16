Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)

Об этом сообщил начальник военной администрации Криворожского района Евгений Ситниченко в своем вечернем видеообращении.
Ракета попала в жилой дом, погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще их маленький сын.
Тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая.
Работники ГСЧС продолжают разбирать завалы.
Также ракеты попали в энергетическую инфраструктуру, там возник большой пожар. Бойцы ГСЧС быстро ликвидировали ее.
Энергетики работают на месте, чтобы вернуть свет в дома жителей Криворожского района.Про це повідомив начальник військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко у своєму вечірньому відеозверненні.
Ракета влучила у житловий будинок, загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.
Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей — всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка.
Працівники ДСНС продовжують розбирати завали.
Також ракети влучили в енергетичну інфраструктуру , там виникла велика пожежа. Бійці ДСНС швидко ліквідували її.
Енергетики працюють на місці, щоб повернути світло до осель мешканців Криворізького району.
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