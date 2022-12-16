Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)

Сегодня, 16 декабря, в результате ракетного удара, нанесенного Российской Федерацией по Кривому Рогу, погибли трое и ранены 13 человек.

Об этом сообщил начальник военной администрации Криворожского района Евгений Ситниченко в своем вечернем видеообращении.

Ракета попала в жилой дом, погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще их маленький сын.

Тринадцать человек ранены. В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая.

Работники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

Также ракеты попали в энергетическую инфраструктуру, там возник большой пожар. Бойцы ГСЧС быстро ликвидировали ее.

Энергетики работают на месте, чтобы вернуть свет в дома жителей Криворожского района.Про це повідомив начальник військової адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко у своєму вечірньому відеозверненні.

Ракета влучила у житловий будинок, загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.

Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей — всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка.

Працівники ДСНС продовжують розбирати завали.

Також ракети влучили в енергетичну інфраструктуру , там виникла велика пожежа. Бійці ДСНС швидко ліквідували її.

Енергетики працюють на місці, щоб повернути світло до осель мешканців Криворізького району.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: