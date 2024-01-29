Родители потеряли на войне еще одного сына: в больнице Днепра умер 26-летний воин Владислав Пеньков

Родители защитника потеряли еще одного сына – 15 марта 2022 года на войне погиб младший брат Владислава – 19-летний Егор Пеньков.

Суверенитет Украины, ее территориальную целостность, юноша пошел защищать еще в 2021 году. С первых дней службы начал овладевать профессией танкиста. Стал наводчиком танкового батальона. Всегда воевал с врагом, там, где особенно «горячо». Высоко оценило вклад в оборону страны и руководство. Отважный воин награжден орденами «За мужество», медалями, – говорится в сообщении.

Об этом сообщили на официальной странице города Синельниково.

25 января 2024 года в больнице имени Мечникова от полученных на фронте ранений умер 26-летний воин Владислав Пеньков. Боец защищал нашу страну на Донецком направлении.

В Павлограде на Днепропетровщине спасали провалившегося под лед мужчину.

Как узнать, какие препараты можно получить по программе «Доступні ліки» в Днепре: инструкция 2024 В рамках программы «Доступні ліки» жители Днепра могут получить ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого необходимо иметь при себе электронный рецепт от врача – семейного или узкопрофильного специалиста. 2 просмотров

История Долгой балки в Днепре: тут протекает Половица и планируют строить 22 –х этажный дом Днепр – город в котором есть несколько балок. В каждой из них живут люди. Долгая – не исключение. Она известна со дня основания города и за все это время называлась по-разному. Первое ее название – Боброва, потом Жандармская, после –… 3 просмотров

В Днепре два трамвая будут временно завершать работу раньше В Днепре снова некоторые трамваи поедут в последний рейс раньше. 3 просмотров