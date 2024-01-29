Родители потеряли на войне еще одного сына: в больнице Днепра умер 26-летний воин Владислав Пеньков

25 января 2024 года в больнице имени Мечникова от полученных на фронте ранений умер 26-летний воин Владислав Пеньков. Боец защищал нашу страну на Донецком направлении.
Об этом сообщили на официальной странице города Синельниково.
Суверенитет Украины, ее территориальную целостность, юноша пошел защищать еще в 2021 году. С первых дней службы начал овладевать профессией танкиста. Стал наводчиком танкового батальона. Всегда воевал с врагом, там, где особенно «горячо». Высоко оценило вклад в оборону страны и руководство. Отважный воин награжден орденами «За мужество», медалями, – говорится в сообщении.
Родители защитника потеряли еще одного сына – 15 марта 2022 года на войне погиб младший брат Владислава – 19-летний Егор Пеньков.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героев! Вечная и светлая память!
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