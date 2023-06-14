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  • Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине

Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине

Сегодня 21:15
просмотров

14 июня в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что неподалеку села Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Новости Днепра про Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине

По прибытию по указанному адресу спасатели установили, что легковой автомобиль «ZAZ Vida» съехал в кювет и столкнулся с деревом.
 
В результате аварии травмировались мужчина, 1969 года рождения, и женщина, 1974 года рождения.
 
Специалисты ГСЧС деблокировали пострадавшего водителя из поврежденного в результате ДТП автомобиля.
 
Медицинскими работниками оба пострадавших направлены в лечебное учреждение.
 
К ликвидации последствий происшествия привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники подразделений ГСЧС Украины.
 
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Новости Днепра про Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине

Новости Днепра про Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине

Новости Днепра про Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине

Новости Днепра про Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине

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