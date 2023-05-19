Родственников бабушки, потерявшей память искали всем Никополем: как закончилась история

Спойлер: все кончилось хорошо.

В четверг, 18 мая, в полиции сообщили, что ищут родственников женщины, которая не помнит, кто она такая. Правоохранители нашли бабушку посреди улицы Гагарина в Никополе. Пенсионерка не знала, где живет. Называлась она Галиной Ивановной, но адрес вспомнить так и не смогла.

Ранее мы сообщали, что женщину увезли в терапевтическое отделение одной из больниц Никополя и стали искать ее родственников.

Сегодня, 19 мая, полицейские сообщили, что разыскали родственников потерявшейся женщины. Благодаря чутким никопольцам, которые помогли в поисках, правоохранители установили, где проживает пенсионерка. Как оказалось, ее сын служит в ВСУ, поэтому не всегда может следить за тем, где сейчас находится его мама.

Теперь с женщиной все хорошо, ее вернули домой.

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