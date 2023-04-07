Родные не находят себе места: в Кривом Роге с января разыскивают женщину

Если у Вас есть информация о местонахождении Натальи, просьба сообщить в отделение полиции № 3 Криворожского районного управления полиции по телефонам: (098) 650 02 01 или 102 .

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Наталья ушла из дома 21 января и не вернулась. Женщину ищут уже третий месяц.

Об этом передает полиция Днепропетровской области.

В Кривом Роге с января разыскивают 34-летнюю Наталью Дзюбу.

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