Родные не находят себе места: в Кривом Роге с января разыскивают женщину

Об этом передает полиция Днепропетровской области.
Наталья ушла из дома 21 января и не вернулась. Женщину ищут уже третий месяц.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.
Если у Вас есть информация о местонахождении Натальи, просьба сообщить в отделение полиции № 3 Криворожского районного управления полиции по телефонам: (098) 650 02 01 или 102.
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