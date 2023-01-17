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Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січня

Сегодня 09:30
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В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 37 троллейбусов и 50 трамваев.

Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січня

17 января 2023 на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19.

Троллейбус №6 движется в объезд места ракетного удара через просп. Героев и пер. Добровольцев. Далее по маршруту.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни – с 6 до 10 часов и с 16 до 21.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

Также в городе работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 790 автобусов. Из них 151 – большой вместимости.

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Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січняУкраїнська Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січняРусский

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