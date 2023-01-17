Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січня

17 января 2023 на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы:
Троллейбус №6 движется в объезд места ракетного удара через просп. Героев и пер. Добровольцев. Далее по маршруту.
Режим работы технических рейсов в рабочие дни – с 6 до 10 часов и с 16 до 21.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
Также в городе работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 790 автобусов. Из них 151 – большой вместимости.
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