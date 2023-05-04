Рф продолжает вести захватническую войну: ситуация на фронте сегодня 4 мая

Украинские бойцы отразили около 50 атак в Донецкой области и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы РФ.

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Враг продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА «Shahed-136/131», 18 из 24 были уничтожены нашими защитниками.

Сегодня противник нанес 6 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 66 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — отражены около 50 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки, Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно и Бояро-Лежачие, Стукаловка, Белополье, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области.

Также под удар оккупантов попали Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Караическое, Бочковое и Бударки в Харьковской области. Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-западной окраины Спорного.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Андреевка, Грековка, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменнское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково.

От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Железное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял более 50 населённых пунктов.

Среди них — Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов, Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Змиевка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения.

Так, в населенном пункте Мирное Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь. При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, в течение этих суток, уничтожены 4 баражирующих боеприпаса «Ланцет».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов противника и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

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