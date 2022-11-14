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  • РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, — Генштаб

РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, — Генштаб

Сегодня 21:15
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Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А Вооруженные силы Украины атаковали 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Новости Днепра про РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В целях восполнения потерь продолжается подготовка мобилизованного вражеского личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее его перемещение в районы ведения боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Также враг совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарно, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — по артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении — со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

на Новопавловском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и ВВТ оккупантов.

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Новости Днепра про РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, - ГенштабРусский

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