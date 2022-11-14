РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, — Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В целях восполнения потерь продолжается подготовка мобилизованного вражеского личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее его перемещение в районы ведения боевых действий.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года.
Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Также враг совершал обстрелы:
на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарно, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;
на Купянском и Лиманском направлениях — по артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;
на Бахмутском направлении — со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области;
на Авдеевском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;
на Новопавловском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области;
на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.
Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и ВВТ оккупантов.
Читайте також:
Автор:
"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России восстанавливает пассажирское железнодорожное…
Сегодня утром жители дома No 10/а по Слобожанскому проспекту заметили,…
Около 5 часов утра 14 ноября, находясь на дежурстве по…
К нам в редакцию написала днепрянка, которая купила в "АТБ"…
У Дніпрі 19-річний хлопець напав на чоловіка та викрав у нього два телефони.
"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом, в течение 10 дней планируют запустить пассажирские поезда и в Херсон.
Сегодня утром жители дома No 10/а по Слобожанскому проспекту заметили, что кто-то изуродовал их автомобили. 10 машин были облиты кислотой ночью.
В субботу мэр Днепра Борис Филатов обратился к горожанам и предложил решить, нужно ли в этом году устанавливать в городе новогоднюю елку.
Около 5 часов утра 14 ноября, находясь на дежурстве по Днепру у Заводской набережной, водный патруль заметил резиновую лодку с мужчиной. Он доставал из воды сеть с рыбой.
К нам в редакцию написала днепрянка, которая купила в "АТБ" несколько невидимых конфет.
Купить дешевый дом в Днепре довольно сложно. Недвижимости по низкой цене достаточно, но для того, чтобы там жить нужно вложить немало денег. Но если трудности не пугают и хочется иметь сад и огород во дворе – то найти недорогое жилье…
В Карнауховке, которая находится между Днепром и Каменским, находится санаторий, который создал известный днепровский архитектор Олег Петров.
На одной из оставленных позиций российских оккупантов в Херсонской области были найдены замученные животные.
В Слобожанском несколько дней подряд неизвестный стреляет по детям из травматического пистолета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!