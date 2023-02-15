РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, — Генштаб

По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ.

В среду, 15 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном…

Тепло, вода и свет: какая ситуация в Днепре на утро 15 февраля Сегодня, 15 февраля, «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Это значит, что сегодня в Днепре частные энергетические компании тоже не будут отключать свет. При чрезмерном потреблении возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах. просмотров

Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 15 февраля В среду, 15 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме без ограничений во времени по расписанию. просмотров

Войска РФ пытаются подкупить выплатами за штурм, — Генштаб Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, при этом несут значительные потери. просмотров

Украла из посылки 2 ноутбука и телефон: в Кривом Роге осудили почтальона В Кривом Роге оператор отделения «Укрпочты» на проспекте «Южном» украла с посылки 2 ноутбука и смартфон. просмотров

Российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии – ОВА Российские военные 14 февраля обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. просмотров

Герои рядом: в Днепре курсант спас женщину, у которой остановилось сердце Курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел вернул к жизни женщину, у которой посреди улицы случилась остановка сердца. просмотров