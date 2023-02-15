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РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, — Генштаб

Сегодня 09:30
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По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ.

Новости Днепра про РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 139770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3290 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6507 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 2303 (+4) ед,
  • РСЗО — 466 (+0) ед,
  • средства ПВО — 236 (+2) ед,
  • самолетов — 298 (+0) ед,
  • вертолетов — 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+0),
  • крылатые ракеты — 857 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5161 (+6) ед,
  • специальная техника — 219 (+1)

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Новости Днепра про РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, - ГенштабРусский

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