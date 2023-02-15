РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, — Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:
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Сегодня, 15 февраля, «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Это значит, что сегодня в Днепре частные энергетические компании тоже не будут отключать свет. При чрезмерном потреблении возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах.
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