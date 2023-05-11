Рф совершила более 30 атак в Донецкой области: ситуация на фронте сегодня 11 мая

В течение этих суток противник нанес 6 ракетных ударов, в частности, по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.
Кроме того, зафиксировано 46 авиационных ударов и 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, погибли и ранены среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Российская Федерация продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Республики Беларусь для проведения подготовки и боевого согласования подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, сформированных по мобилизации, для дальнейшего их привлечения к ведению боевых действий на территории нашей страны.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
В течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огурцево, Гатище, Волчанск, Бочков, Тихое, и Большой Бурлук в Харьковской области
На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спорное.
Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки.
Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.
Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомыс.
Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, за эти сутки, нашими защитниками было уничтожено 7 враждебных БпЛА разных типов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.
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