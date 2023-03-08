РФ снова обстреляла гражданские объекты, — Генштаб

Штучный интеллект ChatGPT популярен во всем мире. К его помощи…

Обстрел Никополя: ранены пять человек, среди них дети Российская армия за день трижды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, ранены пятеро человек, среди них двое детей. просмотров

«Поговорить» с Маском, Губкой Бобом и рассказать о чувствах: ТОП-5 альтернатив ChatGPT Штучный интеллект ChatGPT популярен во всем мире. К его помощи прибегают все: от программистов до маркетологов. Некоторые владельцы бизнеса решают доверить сети часть работы и сокращают расходы на сотрудников, которые делали эту работу раньше. Многие IT корпорации озаботились созданием аналога… просмотров

10 тыс. долларов за справку: в Днепре задержали женщину, которая помогала мужчинам выехать за границу 26-летняя днепрянка способствовала в изготовлении медицинских справок для мужчин призывного возраста, с которыми они могли беспрепятственно пересечь украинскую границу. Свои услуги она оценивала в 10 тысяч долларов. 1 просмотров

Филатов: «Мы должны создавать институции, которые найдут и накажут всех военных преступников рф» Больные имперские амбиции и ужасная агрессия россии заставили Украину стать государством, которое десятилетие будет находиться в состоянии постоянной военной подготовки к возможной угрозе. просмотров