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РФ снова обстреляла гражданские объекты, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские бойцы уничтожили командный пункт оккупантов, а российские военные обстреливают гражданские объекты и дома мирного населения.
Новости Днепра про РФ снова обстреляла гражданские объекты, - Генштаб

Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины и продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения.
В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, враг использовал 1 БпЛА типа «Шахед-136». Дрон ликвидирован. Угроза ракетных ударов остается на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелка, Терновая, Вильчая, Каменка, Двухлетняя и Голубовка в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безуспешные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов. Среди них — Ольшана, Купянск, Кисловка и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка — Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва и Берестово в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурм города Бахмута. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения. Среди них — Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское в Запорожье, а также Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольга, Львов, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка и Днепровское.
В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов представителями местной оккупационной так называемой «власти» при поддержке захватчиков-военнослужащих для дополнительного размещения вновь прибывших представителей Вооруженных сил РФ.
Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных вооруженных сил РФ. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта. Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а «тыловики» не согласны идти насмерть.
Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.

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