РФ пытается наступать на Донбассе, а ВСУ сбили вражеский Су-25, — Генштаб

РФ не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский самолет Су-25.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Не имея значительных достижений на поле боя, противник наносит удары по мирным населенным пунктам. Российский агрессор продолжает уничтожать инфраструктуру и дома гражданского населения — в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, идет ротация российских подразделений, проходящих подготовку на территории Республики Беларусь.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Атинское Сумской области; Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял по всему спектру артиллерии районы населенных пунктов Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области; Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под огнем вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь в Донецкой области и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелял из реактивных систем залпового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители.

Российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов.

По имеющейся информации, российские оккупанты усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях. Под предлогом поиска украинских диверсантов, захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В течение суток нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: