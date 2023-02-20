Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

РФ обстреливает гражданские объекты, — Генштаб

Сегодня 20:30
просмотров

Оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов в Херсонской области, а ВСУ атаковали районы сосредоточения личного состава и военной техники РФ.

Новости Днепра про РФ обстреливает гражданские объекты, - Генштаб

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара. Совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Искрисковщина, Запсилье, Покровка и Майское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополя и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двухлетнее, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Диброва в Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это — Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы 23 населенных пункта, включая Новополь Донецкой области; Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Павловка, Новоивановка, Каменское, Запорожское, Высшетарасовка и Ильинка Запорожской области. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя в Донецкой области и Малиновке и Малой Токмачке Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Среди них — Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Берегово и Огромное Херсонской области.

19 февраля, из артиллерии, российские оккупационные войска обстреляли город Голая Пристань Херсонской области с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные силы Украины. Также, для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины, оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области. В частности, российская оккупационная так называемая «власть» в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, вынуждает ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству. В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат. В результате, у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

Читайте также:

Новости Днепра про РФ обстреливает гражданские объекты, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про РФ обстреливает гражданские объекты, - ГенштабРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины

    Вечером 20 февраля на «101» поступило сообщение о том, что…

    Деревянная лавка и острые «списы»: как выглядел экстремальный аттракцион в парке Шевченко в Днепре в 1900 году (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:20
    Деревянная лавка и острые «списы»: как выглядел экстремальный аттракцион в парке Шевченко в Днепре в 1900 году (ФОТО)

    Жители Днепра  более 100 лет назад очень любили экстремальный отдых.…

    Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля

    Коммунальщики продолжают выполнять работу для полноценного получения днепрянами коммунальных услуг.

    Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО

    В Украине несколько изменился перечень территорий, на которых проходят активные…

    Последние новости

    В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины
    В Днепре в Ломовском канале было обнаружено тело неизвестного мужчины

    Вечером 20 февраля на «101» поступило сообщение о том, что в Ломовском канале Днепра, неподалеку от улицы Высоцкого, обнаружено тело без признаков жизни.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Деревянная лавка и острые «списы»: как выглядел экстремальный аттракцион в парке Шевченко в Днепре в 1900 году (ФОТО)
    Деревянная лавка и острые «списы»: как выглядел экстремальный аттракцион в парке Шевченко в Днепре в 1900 году (ФОТО)

    Жители Днепра  более 100 лет назад очень любили экстремальный отдых. В сети появились фотографии одной из первых каруселей города, установленной в нынешнем парке Шевченко.

    Сегодня 19:20
    просмотров
    Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля
    Ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 20 февраля

    Коммунальщики продолжают выполнять работу для полноценного получения днепрянами коммунальных услуг.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО
    Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО

    В Украине несколько изменился перечень территорий, на которых проходят активные боевые действия, или возможно их проведение в ближайшее время. Граждане, переехавшие с этих территорий, имеют право на соответствующий статус, а также на выплаты ВПЛ. Следовательно, кто-то из переселенцев может получить…

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины
    Вечная слава: в Бахмуте погиб 30-летний Роман Варава с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Сегодня 18:41
    3
    просмотров
    Во Франции погибла юная спортсменка из Каменского
    Во Франции погибла юная спортсменка из Каменского

    Во Франции погибла спортсменка из Каменского.

    Сегодня 18:07
    просмотров
    В Днепре в Индустриальном районе мужчина пытался угнать авто
    В Днепре в Индустриальном районе мужчина пытался угнать авто

    Вчера ночью в Индустриальном районе мужчина пытался угнать BMW, припаркованное на обочине.

    Сегодня 17:37
    1
    просмотров
    Похож на санки или солнечную батарею: в Днепре в окне многоэтажки заметили странное устройство
    Похож на санки или солнечную батарею: в Днепре в окне многоэтажки заметили странное устройство

    В окне многоэтажки в Днепре заметили чудо-устройство.

    Сегодня 17:16
    просмотров
    В Кривом Роге дети попрошайничали возле ТРЦ: наказали ли родителей
    В Кривом Роге дети попрошайничали возле ТРЦ: наказали ли родителей

    Недавно в Кривом Роге возле ТРЦ «ТЕРРА» неравнодушные горожане заметили детей, которые попрошайничали.

    Сегодня 16:58
    0
    просмотров
    Пропал еще 18 февраля: в Днепре разыскивают 16-летнего подростка
    Пропал еще 18 февраля: в Днепре разыскивают 16-летнего подростка

    Полиция Днепра устанавливает местонахождение 16-летнего Кирилла Калиты.

    Сегодня 16:23
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх