РФ нанесла удар по институту и ​​больнице в Полтаве: Зеленская сообщила о 47 погибших

В Полтаве 47 погибших в результате российских ракетных обстрелов, сообщила Елена Зеленская. Еще 206 человек получили ранения разной степени тяжести.
Во вторник, 3 сентября, россияне нанесли удар по одному из учебных заведений города Полтава. Ранее о ракетной атаке сообщили в Минобороны и МВД, отметив, что 25 человек спасли из-под завалов.
По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище, сообщили в Минобороны.
Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.
Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что попадание было по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи.
Сообщалось о 41 убитом и о более чем 180 раненых.
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