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  • РФ нанесла удар по институту и ​​больнице в Полтаве: Зеленская сообщила о 47 погибших

РФ нанесла удар по институту и ​​больнице в Полтаве: Зеленская сообщила о 47 погибших

Сегодня 17:03
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В соседней Полтавской области 47 человек погибли в результате ракетного удара по учебному заведению.
Новости Днепра про РФ нанесла удар по институту и ​​больнице в Полтаве: Зеленская сообщила о 47 погибших

Последствия российского ракетного удара на Полтаву 3 сентября (Фото: Суспільне Полтава / Telegram)

В Полтаве 47 погибших в результате российских ракетных обстрелов, сообщила Елена Зеленская. Еще 206 человек получили ранения разной степени тяжести.

Новости Днепра про РФ нанесла удар по институту и ​​больнице в Полтаве: Зеленская сообщила о 47 погибших

Во вторник, 3 сентября, россияне нанесли удар по одному из учебных заведений города Полтава. Ранее о ракетной атаке сообщили в Минобороны и МВД, отметив, что 25 человек спасли из-под завалов.

По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище, сообщили в Минобороны.

Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что попадание было по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи.

Сообщалось о 41 убитом и о более чем 180 раненых.

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Новости Днепра про РФ нанесла удар по институту и ​​больнице в Полтаве: Зеленская сообщила о 47 погибшихУкраїнська Новости Днепра про РФ нанесла удар по институту и ​​больнице в Полтаве: Зеленская сообщила о 47 погибшихРусский

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