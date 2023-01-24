Резниченко уволили с должности председателя Днепропетровской ОВА

Так, были уволены пять председателей областных военных администраций — Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Речь идет об увольнении:
Также с должностей заместителей министров уволены:
В то же время на должность заместителя Министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
Напомним, ранее мы писали, что Тимошенко написал заявление об освобождении от должности заместителя руководителя ОП.
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