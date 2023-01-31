Резкое обмеление Каховского водохранилища: будут ли жители Никопольщины с водой

Жители прибрежных территорий Каховского водохранилища говорят, что в последнее время уровень воды сильно упал. Об этом сообщают жители Никопольского района на Днепропетровщине и Новоронцовки на Херсонщине.
Они публикуют фото, где видно, что вода действительно далеко отошла.
Как утверждают специалисты, «отметка нормального подпорного уровня Каховского водохранилища составляет 16 метров. Отметка уровня нaвигационной возможности – 14 метров, мертвого объема – 12,7 метров». Нaряду уровень воды в Кaховском водохранилище едва достигает 15 метров. То есть, апокалипсиса еще нет.
Однако жители Никопольского района озабочены тем, что будет дальше с подачей воды. 30 января появилось официальное обращение водоканала Марганца о снижении уровня воды в Каховском водохранилище.
В водоканале сообщают, что в настоящее время ситуация с уровнем воды в Каховском водохранилище позволяет предприятию работать в штатном режиме, но рекомендуется содержать 3-х суточный запас воды в качестве меры пресечения и не распространять не проверенную информацию.
В случае террористической атаки со стороны россиян, предприятие готово снабжать людей водой.
Поэтому пока выдыхаем и следим за ситуацией.
Отметим, что в начале года Днепр тоже сильно обмелел, а на границе Запорожской и Днепропетровской областей массово погибала рыба.
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