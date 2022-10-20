Решили отдохнуть: в Днепре патрульные задержали несовершеннолетних нарушителей комендантского часа

Два парня 16 и 17 лет стояли возле открытого автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.
Молодые люди объяснили правоохранителям, что приехали в Днепр из Павлограда без разрешения родителей вместе с совершеннолетним товарищем, чтобы отдохнуть. По их словам, тот ушел в неизвестном направлении и не вернулся.
Патрульные связались с родителями несовершеннолетних и сообщили им о том, где находятся их дети ночью. Правоохранители передали подростков сотрудникам ювенальной превенции.
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