Решили отдохнуть: в Днепре патрульные задержали несовершеннолетних нарушителей комендантского часа

Сегодня ночью в Днепре на улице Магдебурского права патрульные обнаружили несовершеннолетних нарушителей комендантского часа.

Два парня 16 и 17 лет стояли возле открытого автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Молодые люди объяснили правоохранителям, что приехали в Днепр из Павлограда без разрешения родителей вместе с совершеннолетним товарищем, чтобы отдохнуть. По их словам, тот ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Патрульные связались с родителями несовершеннолетних и сообщили им о том, где находятся их дети ночью. Правоохранители передали подростков сотрудникам ювенальной превенции.

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