Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Решили отдохнуть: в Днепре патрульные задержали несовершеннолетних нарушителей комендантского часа

Решили отдохнуть: в Днепре патрульные задержали несовершеннолетних нарушителей комендантского часа

Сегодня 18:41
просмотров

Сегодня ночью в Днепре на улице Магдебурского права патрульные обнаружили несовершеннолетних нарушителей комендантского часа.

Новости Днепра про Решили отдохнуть: в Днепре патрульные задержали несовершеннолетних нарушителей комендантского часа

Два парня 16 и 17 лет стояли возле открытого автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Молодые люди объяснили правоохранителям, что приехали в Днепр из Павлограда без разрешения родителей вместе с совершеннолетним товарищем, чтобы отдохнуть. По их словам, тот ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Патрульные связались с родителями несовершеннолетних и сообщили им о том, где находятся их дети ночью. Правоохранители передали подростков сотрудникам ювенальной превенции.

Читайте также:

Новости Днепра про Решили отдохнуть: в Днепре патрульные задержали несовершеннолетних нарушителей комендантского часаУкраїнська Новости Днепра про Решили отдохнуть: в Днепре патрульные задержали несовершеннолетних нарушителей комендантского часаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать два…

    В Днепропетровской области появился чат-бот, который сообщит об отключении света
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Днепропетровской области появился чат-бот, который сообщит об отключении света

    В компании Yasno создали чат-бот, который будет предупреждать об отключении…

    В Днепре будет меньше трамваев и троллейбусов, а одну станцию метро закроют
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Днепре будет меньше трамваев и троллейбусов, а одну станцию метро закроют

    Из-за общего режима энергосбережения в пятницу, 21 октября, в Днепре…

    Будьте внимательны: в Днепре планируют перекрыть улицу Евпаторийскую
    Новости Днепра
    Сегодня 18:17
    Будьте внимательны: в Днепре планируют перекрыть улицу Евпаторийскую

    Важно!

    Последние новости

    ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб
    ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать два района сосредоточения вооружения и военной техники и сбить 15 иранских дронов.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепропетровской области появился чат-бот, который сообщит об отключении света
    В Днепропетровской области появился чат-бот, который сообщит об отключении света

    В компании Yasno создали чат-бот, который будет предупреждать об отключении света в Днепропетровской области.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре будет меньше трамваев и троллейбусов, а одну станцию метро закроют
    В Днепре будет меньше трамваев и троллейбусов, а одну станцию метро закроют

    Из-за общего режима энергосбережения в пятницу, 21 октября, в Днепре сократится количество троллейбусов и трамваев на маршрутах. Также закроют одну из станций метро – поезда там останавливаться не будут.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Будьте внимательны: в Днепре планируют перекрыть улицу Евпаторийскую
    Будьте внимательны: в Днепре планируют перекрыть улицу Евпаторийскую

    Важно!

    Сегодня 18:17
    1
    просмотров
    В Днепре на Сичеславской Набережной упало дерево: образовалась огромная пробка
    В Днепре на Сичеславской Набережной упало дерево: образовалась огромная пробка

    Будьте внимательны!

    Сегодня 17:55
    0
    просмотров
    Набирайте все, что есть: в Днепре жителям одного из районов на два дня отключат воду
    Набирайте все, что есть: в Днепре жителям одного из районов на два дня отключат воду

    В Днепре запланировано масштабное отключение воды.

    Сегодня 17:50
    просмотров
    С мазанками, кораллами и дорогой к реке: как выглядел Крестьянский спуск на Победе почти 100 лет назад (ФОТО)
    С мазанками, кораллами и дорогой к реке: как выглядел Крестьянский спуск на Победе почти 100 лет назад (ФОТО)

    В Днепре до сих пор есть места, где можно увидеть каким был наш город 50 и даже 70 лет назад. Эти места хоть и менялись со временем, но не существенно и их все еще можно узнать на старых фото.

    Сегодня 17:25
    просмотров
    В Днепре некоторые жители остались без воды до завтра
    В Днепре некоторые жители остались без воды до завтра

    Важная информация!

    Сегодня 17:14
    0
    просмотров
    В Кривом Роге «АрселорМиттал» возобновил добычу руды после 3 месяцев простоя
    В Кривом Роге «АрселорМиттал» возобновил добычу руды после 3 месяцев простоя

    Работу металлургического отдела удалось запустить раньше, чем планировалось.

    Сегодня 16:48
    просмотров
    Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 дней
    Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку: была на посту 45 дней

    Об этом она заявила в своем обращении.

    Сегодня 16:01
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх