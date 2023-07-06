Решила покончить с собой: на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровоза

На железнодорожном переезде возле с. Терновое Синельниковского района электровоз сбил 32-летнюю женщину. От полученных травм она погибла мгновенно.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
На место вызвали правоохранителей.
Скорее всего, женщина решила покончить с собой, поэтому и бросилась под электровоз.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять полицейские.
ВНИМАНИЕ!!! ФОТО 18+!!!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадали.
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