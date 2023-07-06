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  • Решила покончить с собой: на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровоза

Решила покончить с собой: на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровоза

Вчера 18:55
просмотров

Вчера вечером, 5 июля, в Днепропетровской области произошел ужасный инцидент.
Новости Днепра про Решила покончить с собой: на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровоза

Фото условное.

На железнодорожном переезде возле с. Терновое Синельниковского района электровоз сбил 32-летнюю женщину. От полученных травм она погибла мгновенно.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

На место вызвали правоохранителей.

Скорее всего, женщина решила покончить с собой, поэтому и бросилась под электровоз.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять полицейские.

ВНИМАНИЕ!!! ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про Решила покончить с собой: на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровоза

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на трассе произошла ужасная авария с участием «Москвича» и Mercedes: один человек погиб, 5 – пострадали.

Читайте также:

Новости Днепра про Решила покончить с собой: на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровозаУкраїнська Новости Днепра про Решила покончить с собой: на Днепропетровщине молодая женщина погибла под колесами электровозаРусский

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