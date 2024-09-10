Решил исследовать, что в бутылке: на Днепропетровщине 8-летний мальчик получил глубокие ожоги лица

У міста Марганець 8-річний хлопчик, граючись на вулиці, отримав серйозні опіки.

В Марганце Никопольского района 8-летний ребенок получил серьезные ожоги лица из-за опасного эксперимента. Сообщение об этом поступило на Никопольскую станцию экстренной медицинской помощи.

Об этом пишет заведующая Никопольской СЭМД Валентина Марченко на своей странице в Facebook.

По вызову немедленно выехала бригада ЭМД подстанции г. Марганец в составе фельдшеров Суховильской Дарии Геннадиевны и Цымбал Анастасии Сергеевны и водителя Поставца Эдуарда Александровича. На месте происшествия мальчик с обожженной половиной лица. Ожоги достаточно глубоки – 2-3 степени, — пишет медикиня.

Выяснилось, что ожоги ребенок получил играя на улице с другими детьми. Там кто-то из друзей нашел бутылку с неизвестной жидкостью с резким запахом. Чтобы узнать, что это, мальчик зажег спичку и бросил ее в бутылку. Едкий столб пламени сразу же обжег ребенку лицо.

Медики оказали первую медицинскую помощь ребенку: обезболили, наложили на места ожогов противоожоговую салфетку. Впоследствии мальчик был госпитализирован. После проведения обработки ожоговой поверхности, ему начали инфузионную терапию и направили в Днепропетровскую областную клиническую детскую больницу.

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