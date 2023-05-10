Ремонтировал авто: в Днепропетровской области мужчина перекинул на себя емкость с кислотой

В Днепропетровской области 60-летний мужчина перевернул на себя емкость с кислотой во время ремонта авто.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

В «скорую» поступил вызов о мужчине, который случайно облился кислотой во время ремонта своего автомобиля. Медики немедленно выехали на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь: промыли пораженные участки проточной водой, обезболили и наложили асептические повязки.

После этого мужчину госпитализировали с химическим ожогом кислотой обеих рук площадью 18%.

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