Ремонтировал авто: в Днепропетровской области мужчина перекинул на себя емкость с кислотой

Об этом на своей Facebook-странице сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
В «скорую» поступил вызов о мужчине, который случайно облился кислотой во время ремонта своего автомобиля. Медики немедленно выехали на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь: промыли пораженные участки проточной водой, обезболили и наложили асептические повязки.
После этого мужчину госпитализировали с химическим ожогом кислотой обеих рук площадью 18%.
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