Ремонтные работы на площади Соборной: в Днепре трамвай 1 снова изменит маршрут

В понедельник 26 августа трамвай № 1 в Днепре приостановит движение по площади Соборной и будет курсировать по измененному маршруту.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
С 21:00 трамвай №1 будет двигаться по двум направлениям:
а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
б) Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.
Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:
Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на площади Соборной.
Напомним, в Днепре из-за обесточивания есть проблемы с троллейбусами, кроме этого сегодня ряд троллейбусов будет временно курсировать с изменениями.
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