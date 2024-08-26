Ремонтные работы на площади Соборной: в Днепре трамвай 1 снова изменит маршрут

Не ждите зря.

В понедельник 26 августа трамвай № 1 в Днепре приостановит движение по площади Соборной и будет курсировать по измененному маршруту.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

С 21:00 трамвай №1 будет двигаться по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59 час.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на площади Соборной.

Напомним, в Днепре из-за обесточивания есть проблемы с троллейбусами, кроме этого сегодня ряд троллейбусов будет временно курсировать с изменениями.

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