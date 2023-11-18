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  • Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета

Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета

Сегодня 20:00
просмотров

В Днепре сейчас ведутся ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского.

Новости Днепра про Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета

Как будет проходить ремонт и сколько средств планируют на него потратить, рассказал «Общественному» заместитель директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимир Сусленков.

Сейчас на этом отрезке снимают асфальт и убирают рельсы. Позже положат бетонную подушку и рельсы. Возобновят брусчатку площадью около 200 квадратных метров, тротуар и асфальтное покрытие, — заявил Владимир Сусленков.

Чиновник рассказал, что путь и дорога были на разных уровнях и это создавало аварийную ситуацию.

Из городского бюджета на ремонт выделят 15 млн. гривен.

Работы продлятся до 15 декабря, также в настоящее время несколько изменится движение общественного транспорта.

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Новости Днепра про Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджетаУкраїнська Новости Днепра про Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджетаРусский

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