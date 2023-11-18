Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета

Как будет проходить ремонт и сколько средств планируют на него потратить, рассказал «Общественному» заместитель директора КП «Днепровский электротранспорт» Владимир Сусленков.
Сейчас на этом отрезке снимают асфальт и убирают рельсы. Позже положат бетонную подушку и рельсы. Возобновят брусчатку площадью около 200 квадратных метров, тротуар и асфальтное покрытие, — заявил Владимир Сусленков.
Чиновник рассказал, что путь и дорога были на разных уровнях и это создавало аварийную ситуацию.
Из городского бюджета на ремонт выделят 15 млн. гривен.
Работы продлятся до 15 декабря, также в настоящее время несколько изменится движение общественного транспорта.
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Козенко Антон
Автор:
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