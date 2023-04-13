Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карася

На Днепропетровщине рыбак вытащил из реки Самары карася, который затянул почти на 800 граммов (средний вес этой рыбы 200-300 граммов).

Рыбак опубликовал фото улова на рыболовном форуме и поделился секретом прикормки.

Самаровка, о. Самарский. Карась 785 гр. Давненько не ловил таких. Фидер. Сменил закригу, отказался от чеснока, а перешел на сыр и фруктовый микс. Результат не задержался, – написал рыбак на форуме.

По его мнению, карась сейчас с большим удовольствием клюет на сладкую прикормку и игнорирует чеснок.

Карась такое творит, пружину просто кусками выгрызает. Соскучился по сладенькому фруктовому сыру, а мы его чесноком пичкаем, — добавил рыбак.

Источник: Рибалка у Дніпрі та області

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