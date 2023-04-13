Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карася

Сегодня 06:45
просмотров

На Днепропетровщине рыбак вытащил из реки Самары карася, который затянул почти на 800 граммов (средний вес этой рыбы 200-300 граммов).

Новости Днепра про Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карася

Рыбак опубликовал фото улова на рыболовном форуме и поделился секретом прикормки.
 
Самаровка, о. Самарский. Карась 785 гр. Давненько не ловил таких. Фидер. Сменил закригу, отказался от чеснока, а перешел на сыр и фруктовый микс. Результат не задержался, – написал рыбак на форуме.
 
По его мнению, карась сейчас с большим удовольствием клюет на сладкую прикормку и игнорирует чеснок.
 
Карась такое творит, пружину просто кусками выгрызает. Соскучился по сладенькому фруктовому сыру, а мы его чесноком пичкаем, — добавил рыбак.

Новости Днепра про Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карася

Источник: Рибалка у Дніпрі та області

Читайте также:

 

Новости Днепра про Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карасяУкраїнська Новости Днепра про Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карасяРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина

    В селе Грушевка Криворожского района 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство.…

    Бывшая экс-пресс-секретарь полка «Днепр-1» написала, что казненный пленный Герой умер «неправильно»
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Бывшая экс-пресс-секретарь полка «Днепр-1» написала, что казненный пленный Герой умер «неправильно»

    Экс пресс-офицер нескольких военных формирований Василиса Мазурчук объяснила, как должен…

    Хранил почти три кг каннабиса и растения конопли: правоохранители сообщили о подозрении жителю Никопольского района
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Хранил почти три кг каннабиса и растения конопли: правоохранители сообщили о подозрении жителю Никопольского района

    Во время обыска у 49-летнего жителя пгт Червоногригорьевка изъяли около…

    Выносил все, что видел: житель Днепропетровщины обокрал 3 дома
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    Выносил все, что видел: житель Днепропетровщины обокрал 3 дома

    В Новомосковском районе полицейские задержали вора. 23-летний мужчина за месяц…

    Последние новости

    Погода на 13 апреля: в Днепре снова ожидается дождь
    Погода на 13 апреля: в Днепре снова ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина
    В Днепропетровской области 13-летняя девочка наглоталась таблеток: причина

    В селе Грушевка Криворожского района 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство. Она выпила 23 таблетки 6 разных препаратов.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Бывшая экс-пресс-секретарь полка «Днепр-1» написала, что казненный пленный Герой умер «неправильно»
    Бывшая экс-пресс-секретарь полка «Днепр-1» написала, что казненный пленный Герой умер «неправильно»

    Экс пресс-офицер нескольких военных формирований Василиса Мазурчук объяснила, как должен поступить воин ВСУ перед казнью.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров
    Марина Филатова попытается покорить Эверест: «Попытка будет только одна»
    Марина Филатова попытается покорить Эверест: «Попытка будет только одна»

    Ранее мы рассказывали, что в январе 2022 года Марина Филатова – жена мэра Днепра Бориса Филатова – в составе группы альпинистов покорила самую высокую вершину Антарктиды – пик Уинсона.

    Вчера 21:10
    1
    просмотров
    Хранил почти три кг каннабиса и растения конопли: правоохранители сообщили о подозрении жителю Никопольского района
    Хранил почти три кг каннабиса и растения конопли: правоохранители сообщили о подозрении жителю Никопольского района

    Во время обыска у 49-летнего жителя пгт Червоногригорьевка изъяли около трех килограмм каннабиса и растения конопли.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Выносил все, что видел: житель Днепропетровщины обокрал 3 дома
    Выносил все, что видел: житель Днепропетровщины обокрал 3 дома

    В Новомосковском районе полицейские задержали вора. 23-летний мужчина за месяц успел обокрасть 3 дома.

    Вчера 19:45
    0
    просмотров
    Завтра в Днепре три улицы останутся без света: адреса
    Завтра в Днепре три улицы останутся без света: адреса

    автра, 13 апреля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы, в связи с этим с 08.00 до 17.00 будет отсутствовать электропитание на трех улицах.

    Вчера 19:15
    0
    просмотров
    ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, — Генштаб
    ВСУ отбили более 30 атак окупантов и уничтожили вражеский склад боеприпасов, — Генштаб

    Украинские защитники сегодня, 12 апреля, остановили десятки атак российских окупантов в Донецкой области. При этом они уничтожили склад боеприпасов противника.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя
    В каком состоянии пенсионеры, пострадавшие во время сегодняшнего обстрела Никополя

    Сегодня, 12 апреля, россияне в очередной раз обстреляли Никополь.

    Вчера 18:06
    2
    просмотров
    270 виол: в Днепре появился огромный цветочный трезубец (ФОТО)
    270 виол: в Днепре появился огромный цветочный трезубец (ФОТО)

    В Днепре высадили патриотическую клумбу.

    Вчера 18:01
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх