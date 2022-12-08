Рекорд по авариям: в Днепре из-за гололедицы парализован Крутогорный спуск (ВИДЕО)

В Днепре транспортный коллапс из-за гололедицы. Общественный транспорт ходит по оперативному расписанию – то есть без интервалов. На остановках километровые очереди. Не лучше ситуация и у автомобилистов. За утро произошло рекордное количество ДТП.
На Крутогорном спуске, наверное, уже поставили рекорд по авариям на одном отрезке пути. Через каждые 10 метров здесь происходит ДТП.
Момент одной из аварий удалось снять очевидцам. Было бы очень эпически, если бы не так грустно.
Трудная ситуация на улице Космической, на проспекте Гагарина – там автобус перекрыл путь. Сообщают о проблемах на улице Шевченко – там такие же казусы, как и на Крутогорном спуске. На одном отрезке дороги столкнулось несколько машин.
Если есть возможность не выезжать сегодня – лучше воспользоваться ею.
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