Редкий для Украины вид богомолов обнаружили вблизи Днепра: иммигрировал из Закавказья

Как отметил Александр, заметили насекомое в Днепропетровской области. Точную локацию мужчина не раскрывает. В комментариях уточнили, что на фото древесный закавказский богомол.
Это довольно редкий для нашей области богомол, ведь родина этих насекомых – Кавказ. Они водятся в Сакартвело (Грузия), Армении, Иране и Афганистане. Ранее древесных богомолов замечали в Крыму и Херсонской области, куда они перебрались с черноморского побережья Кавказа.
Как отмечают биологи, богомолы начали иммигрировать в Украину из-за изменений климата, ведь в последние годы царит жара. В то же время эти насекомые любят широколиственные сады и леса, поэтому встретить их можно ближе к лесополосам и зеленым зонам.
Закавказский древесный богомол имеет зеленую или желтовато-бурую окраску. Для человека безопасен, хоть и не любит присутствия чужаков.
Богомол достаточно коренастое насекомое, длина его тела 6-8 сантиметров. Обитает преимущественно на деревьях, где охотится на других насекомых.
Напомним, в Днепропетровской области заметили кенгуру-альбиносов.
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