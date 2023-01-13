Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Редкая монета номиналом 25 копеек продается в Украине за 25 тысяч гривен

Сегодня 18:45
просмотров

В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 25 копеек. Она была изготовлена в 1992 году из серебра, тогда как аналоги чеканили из низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью.

Новости Днепра про Редкая монета номиналом 25 копеек продается в Украине за 25 тысяч гривен

Стоимость монеты составляет 25 тысяч гривен или 695,25 доллара. Продавец под ником Ostapp, зарегистрированный на электронном аукционе Violity, отметил, что она не поддавалась реставрации. Видно, что на ней есть потертости и царапины. За лотом следят 17 человек.

 

 

Некоторые разновидности считаются дорогими. Речь идет о 5.1ААв, у этой монеты:

  • вторая гроздь имеет форму прямоугольного треугольника;
  • средний зуб трезуба толстый и округлый;
  • хвостик буквы Е снизу касается буквы Н.

Коллекционеры также «охотятся» на монеты разновидности 4БАМ. Английский чекан отличается выпуклым щитом, на котором вдавлен тризуб.

Оказывается, английские штемпеля, с помощью которых изготавливали 25 копеек, содержали ошибку. Ее позже исправили, но в обращении попадались такие монеты. «Четвертаки» с вдавленным гербом встречаются довольно редко.

Новости Днепра про Редкая монета номиналом 25 копеек продается в Украине за 25 тысяч гривен

Новости Днепра про Редкая монета номиналом 25 копеек продается в Украине за 25 тысяч гривен

Читайте также:

Новости Днепра про Редкая монета номиналом 25 копеек продается в Украине за 25 тысяч гривенУкраїнська Новости Днепра про Редкая монета номиналом 25 копеек продается в Украине за 25 тысяч гривенРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Наводнение 1977 года: в сети опубликовали редкое фото затопленной площади в центре Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 18:29
    Наводнение 1977 года: в сети опубликовали редкое фото затопленной площади в центре Днепра

    В четверг 28 июля 1977 года Днепр накрыл сильный ливень,…

    Маленькие домики и узкие улочки: как выглядел не существующий сегодня район в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:29
    Маленькие домики и узкие улочки: как выглядел не существующий сегодня район в Днепре (ФОТО)

    Еще полвека назад центр Днепра был застроен небольшими и преимущественно…

    В Днепре за минувшие сутки 6 переселенок стали мамами
    Новости Днепра
    Сегодня 16:46
    В Днепре за минувшие сутки 6 переселенок стали мамами

    С началом полномасштабного вторжения россии Днепр принял очень много переселенцев…

    В Днепре раздают кучу телевизоров «за спасибо»
    Новости Днепра
    Сегодня 16:38
    В Днепре раздают кучу телевизоров «за спасибо»

    В Днепре раздают бесплатные телевизоры.

    Последние новости

    Наводнение 1977 года: в сети опубликовали редкое фото затопленной площади в центре Днепра
    Наводнение 1977 года: в сети опубликовали редкое фото затопленной площади в центре Днепра

    В четверг 28 июля 1977 года Днепр накрыл сильный ливень, длившийся всего два часа.

    Сегодня 18:29
    0
    просмотров
    В Днепре на съезде с Нового моста сбили человека: что известно
    В Днепре на съезде с Нового моста сбили человека: что известно

    Сегодня, 13 января, в Днепре на съезде с Нового моста произошла авария.

    Сегодня 17:36
    0
    просмотров
    Маленькие домики и узкие улочки: как выглядел не существующий сегодня район в Днепре (ФОТО)
    Маленькие домики и узкие улочки: как выглядел не существующий сегодня район в Днепре (ФОТО)

    Еще полвека назад центр Днепра был застроен небольшими и преимущественно одно-двухэтажными зданиями. Сейчас их место заняли новые ЖК и торговые центры. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел старинный район города Каменья.

    Сегодня 17:29
    просмотров
    Заблудилась: в Днепре габаритная фура попала в ДТП и заблокировала дорогу (ФОТО)
    Заблудилась: в Днепре габаритная фура попала в ДТП и заблокировала дорогу (ФОТО)

    В Днепре габаритная фура "заблудилась".

    Сегодня 17:06
    просмотров
    В Днепре за минувшие сутки 6 переселенок стали мамами
    В Днепре за минувшие сутки 6 переселенок стали мамами

    С началом полномасштабного вторжения россии Днепр принял очень много переселенцев из зон, где продолжаются активные боевые действия.

    Сегодня 16:46
    0
    просмотров
    В Днепре раздают кучу телевизоров «за спасибо»
    В Днепре раздают кучу телевизоров «за спасибо»

    В Днепре раздают бесплатные телевизоры.

    Сегодня 16:38
    просмотров
    В Днепре в зоомагазине кошек держат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами
    В Днепре в зоомагазине кошек держат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами

    В Днепре владелица зоомагазина издевается над животными.

    Сегодня 16:12
    просмотров
    Строительство приостановили в феврале: как сейчас выглядят будущие станции метро в Днепре (ФОТО)
    Строительство приостановили в феврале: как сейчас выглядят будущие станции метро в Днепре (ФОТО)

    До начала полномасштабного вторжения россии в Днепре активно строили новую ветку метро.

    Сегодня 15:45
    1
    просмотров
    Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно
    Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно

    В истории с мужчиной, разгромившим кофейню в центре Днепра, неожиданное продолжение. Как оказалось, он иностранец и уже пять лет живет в городе незаконно.

    Сегодня 15:13
    просмотров
    В МИД ответили на слухи о том, что Украина просила ЕС не накладывать санкции на Беларусь
    В МИД ответили на слухи о том, что Украина просила ЕС не накладывать санкции на Беларусь

    Украинский МИД ответил на сообщение о том, что это Украина препятствует наложению санкций на Беларусь

    Сегодня 14:37
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх