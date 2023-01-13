Редкая монета номиналом 25 копеек продается в Украине за 25 тысяч гривен

Стоимость монеты составляет 25 тысяч гривен или 695,25 доллара. Продавец под ником Ostapp, зарегистрированный на электронном аукционе Violity, отметил, что она не поддавалась реставрации. Видно, что на ней есть потертости и царапины. За лотом следят 17 человек.
Некоторые разновидности считаются дорогими. Речь идет о 5.1ААв, у этой монеты:
Коллекционеры также «охотятся» на монеты разновидности 4БАМ. Английский чекан отличается выпуклым щитом, на котором вдавлен тризуб.
Оказывается, английские штемпеля, с помощью которых изготавливали 25 копеек, содержали ошибку. Ее позже исправили, но в обращении попадались такие монеты. «Четвертаки» с вдавленным гербом встречаются довольно редко.
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