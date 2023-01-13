Редкая монета номиналом 25 копеек продается в Украине за 25 тысяч гривен

В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 25 копеек. Она была изготовлена в 1992 году из серебра, тогда как аналоги чеканили из низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью.

Стоимость монеты составляет 25 тысяч гривен или 695,25 доллара. Продавец под ником Ostapp, зарегистрированный на электронном аукционе Violity, отметил, что она не поддавалась реставрации. Видно, что на ней есть потертости и царапины. За лотом следят 17 человек.

Некоторые разновидности считаются дорогими. Речь идет о 5.1ААв, у этой монеты: вторая гроздь имеет форму прямоугольного треугольника;

средний зуб трезуба толстый и округлый;

хвостик буквы Е снизу касается буквы Н. Коллекционеры также «охотятся» на монеты разновидности 4БАМ. Английский чекан отличается выпуклым щитом, на котором вдавлен тризуб.

Оказывается, английские штемпеля, с помощью которых изготавливали 25 копеек, содержали ошибку. Ее позже исправили, но в обращении попадались такие монеты. «Четвертаки» с вдавленным гербом встречаются довольно редко.

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