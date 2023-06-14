Ребенок в тяжелом состоянии: в Днепре на Калиновой 2-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа

Во вторник, 13 июня, в Днепре на улице Калиновой произошел несчастный случай.

Там из окна 4-го этажа выпала 2-летняя девочка.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что малышку госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Предварительно, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы предплечья и другие травмы.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И отметили, что событие произошло около 18:20. Ситуация находится на контроле ювенальных полицейских.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 2-летний мальчик выпал из окна: подробности инцидента.

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