Ребенок в тяжелом состоянии: в Днепре на Калиновой 2-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа

Там из окна 4-го этажа выпала 2-летняя девочка.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что малышку госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Предварительно, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы предплечья и другие травмы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И отметили, что событие произошло около 18:20. Ситуация находится на контроле ювенальных полицейских.
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 2-летний мальчик выпал из окна: подробности инцидента.
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