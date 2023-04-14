Реанимировали полчаса: в Днепре спасли мужчину, который свалился без сознания посреди улицы

В Днепре спасли мужчину, который потерял сознание посреди улицы.

Об этом рассказал медик Виктор Пальчинский.

По словам медиков, 13 апреля им поступил вызов о мужчине, который потерял сознание посреди улицы. Как выяснилось, горожанин почувствовал себя плохо, вышел из авто и свалился на землю без признаков жизни. Рядом с местом происшествия оказались работники международной миссии ООН, которые вызвали медиков и начали его «откачивать».

До приезда скорой они делали мужчине косвенный массаж сердца. Прибывшие на место вызова фельдшеры, еще почти полчаса проводили сердечно-легочную реанимацию, пока у горожанина не появился пульс.

Мужчину срочно госпитализировали в ближайшее лечебное учреждение с отделением интенсивной терапии, где его лечением занялись специалисты.

Напомним, ранее мы рассказывали о гребце, потерявшем ногу во время танкового обстрела.

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