Разжигал котел бензином, а поджег себя: на Днепропетровщине погиб пенсионер

Трагедия случилась в селе Топчино Новомосковского района, на улице Пушкина.

86-летний мужчина, чтобы разжечь у себя дома котел, плеснул в него бензин. Горючая жидкость случайно попала ему на одежду, из-за чего та загорелась. В результате мужчина скончался на месте.

Тело было направлено на судмедэкспертизу.

Рост количества пожаров в период зимы обусловлен тем, что люди пытаются обогреть дома, не соблюдая элементарные правила безопасности. ГСЧС в очередной раз напоминает гражданам быть осторожными с открытым огнем и электроприборами.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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