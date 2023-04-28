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  • «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ

«Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ

Сегодня 13:27
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Городской голова прокомментировал утреннюю атаку РФ.

Новости Днепра про

В пятницу, 28 апреля, в результате ракетной атаки по Днепру погибли 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь. Родители женщины сейчас в больнице. Они находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал атаку на Днепр. По его словам, россияне уничтожили семью учительницы, работающей в одной из школ Днепра. Он уточнил, что погибшая женщина и ребенок – это ее дочь и внучка.

Она с мужем в больнице с 40 процентами ожогов тела, а дочь с внучкой Вероникой, которой не исполнилось еще трех лет – в могиле, — рассказал Филатов.

Филатов также отреагировал на циничный пост вооруженных сил РФ, который заявил о «точном ударе» РФ по жилым домам.

Под@рузня сегодня утром на официальном канале отчиталась о ночной ракетной атаке.

И тысячи извергов наставили там лайков и сердец.

Многоэтажка в Умани у них, значит, это – «Точно в цель».

Вот такие у вас «точные цели», скот.

Даже не скот, а насекомые.

Биоорганизмы имеют право на существование, — написал Филатов.

Новости Днепра про

Вот так цинично минуубийства РФ прокомментировали удары по Украине.

Новости Днепра про

На фото разрушеный дом учительницы, которая сейчас находится в больнице.

Ранее двоюродная сестра показала фото погибшей родственницы и ее дочери. А спасатели опубликовали видео с места удара по ангару со стройматериалами, где из-под завалов достали 52-летнюю женщину.

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