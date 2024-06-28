Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажка

Как впоследствии уточнил руководитель ОВА Сергей Лысак, враг совершил ракетную атаку на Днепр. В результате повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей.

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина утонул в реке.

После Второй мировой войны парк Глобы пережил реконструкцию, во время…

Бильярдная вместо детского городка в парке Глобы в Днепре: уникальные фото 1960-х годов После Второй мировой войны парк Глобы пережил реконструкцию, во время которой было не только восстановлено то, что уже было в парке, например, железная дорога, но и зеленая зона обрела несколько новых аттракционов и мест, где жители Днепра могли проводить досуг.… 0 просмотров

На Днепропетровщине на глазах у прохожих утонув мужчина В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина утонул в реке. 2 просмотров

Сравнение стоимости посещения аквапарков Днепра 2024: где дешевле и какие условия В Днепре работает два аквапарка. По одному на левом и правом берегу города. В них можно не только поплавать в бассейне, но и покататься на горках и других водных аттракционах. 0 просмотров

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