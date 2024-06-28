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  • Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажка

Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажка

Сегодня 19:00
просмотров

В Днепре произошло попадание в многоэтажку.

Новости Днепра про Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажка

В пятницу, 28 июня, в Днепре слышали взрывы.

Как впоследствии уточнил руководитель ОВА Сергей Лысак, враг совершил ракетную атаку на Днепр. В результате повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей.

Предварительно есть раненые. На месте работают экстренные службы.

По словам председателя облсовета Николая Лукашука, разрушены четыре этажа.

Фото предоставил глава ОП Андрей Ермак.

Новости Днепра про Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажка

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Новости Днепра про Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажкаУкраїнська Новости Днепра про Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажкаРусский

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