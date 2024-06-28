Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажка

В пятницу, 28 июня, в Днепре слышали взрывы.
Как впоследствии уточнил руководитель ОВА Сергей Лысак, враг совершил ракетную атаку на Днепр. В результате повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей.
Предварительно есть раненые. На месте работают экстренные службы.
По словам председателя облсовета Николая Лукашука, разрушены четыре этажа.
Фото предоставил глава ОП Андрей Ермак.
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