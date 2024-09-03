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  • Разоблачили дельцов, организовавших схему вывоза «уклонистов» из Днепропетровской области в Молдову

Разоблачили дельцов, организовавших схему вывоза «уклонистов» из Днепропетровской области в Молдову

Сегодня 12:51
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Служба безопасности нейтрализовала новую схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, организаторами которой были жители Днепропетровской области.

Новости Днепра про Разоблачили дельцов, организовавших схему вывоза

Маршрут нелегального «трафика» проходил с территории Одесской области на территорию Молдовы. Клиентов находили через телеграм-каналы, после чего предлагали им «билеты на бегство». Цена одного варьировалась от 6 до 12 тысяч долларов, прайс зависел от срочности выезда. Для конспирации клиенты должны были «рассчитываться за услуги» через криптокошелек или через так называемые закладки.

Заплатив деньги, мужчины ехали в Одессу, где их встречал проводник. Им был житель Одессы, хорошо знавший местность. Клиентов сначала подвозили к границе с Молдовой, а затем проводили их по степным тропам вне контрольно-пропускных пунктов.

В результате совместной спецоперации правоохранители задержали «на горячем» двух фигурантов вместе с уклонистами при попытке миновать пункт пропуска. В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Они находятся под стражей. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также установлено лицо организатора «схемы», который скрывается на территории Республики Молдова. В его отношении продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности.

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