Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Полки супермаркетов и рынков переполнены сезонными овощами и фруктами.

Большой популярностью сейчас у жителей Днепра пользуются персики и нектарины.

Мы решили проверить, где они стоят дешевле – в магазинах или на рынке.

Так, на стихийных рынках выбор этих фруктов разнообразный – и сорт, и по вкусу. Но и цены кусаются.

Килограмм персиков стоит от 80 до 150 грн – но выбор большой. Нектарины можно купить за 120–160 грн/кг.

Это довольно дорого.

А вот в супермаркетах цены меньше – разница где-то +-30 грн.

Так, в АТБ килограмм персиков стоит 59,95 грн, нектаринов – 73,95 грн.

В Сильпо тоже умеренные цены: персики – 69,99 грн, нектарины тоже 69,99 грн.

Правда, нужно быть внимательным – встречаются испорченные.

В Варусе килограмм персиков стоит 119,90 грн – и это скидка. Нектарины – 66,90 грн.

Отметим, и персики, и нектарины полезны для здоровья. Они содержат приличное количество клетчатки и достаточное количество микроэлементов, таких как калий, витамины А, С и Е.

Что касается калорийности, то, по данным ресурса Nutrition Data, калорийность 100 г нектаринов (44) несколько выше, чем персиков (38). Однако содержание сахара меньше – персики (8,4 г), нектарины (7,9 г).

Напомним, ранее мы писали, сколько в Днепре стоит «фрукт молодости».

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