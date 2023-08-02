Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Сегодня 15:59
просмотров

Полки супермаркетов и рынков переполнены сезонными овощами и фруктами.

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Большой популярностью сейчас у жителей Днепра пользуются персики и нектарины.

Мы решили проверить, где они стоят дешевле – в магазинах или на рынке.

Так, на стихийных рынках выбор этих фруктов разнообразный – и сорт, и по вкусу. Но и цены кусаются.

Килограмм персиков стоит от 80 до 150 грн – но выбор большой. Нектарины можно купить за 120–160 грн/кг.

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Это довольно дорого.

А вот в супермаркетах цены меньше – разница где-то +-30 грн.

Так, в АТБ килограмм персиков стоит 59,95 грн, нектаринов – 73,95 грн.

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

В Сильпо тоже умеренные цены: персики – 69,99 грн, нектарины тоже 69,99 грн.

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Правда, нужно быть внимательным – встречаются испорченные.

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

В Варусе килограмм персиков стоит 119,90 грн – и это скидка. Нектарины – 66,90 грн.

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектарины

Отметим, и персики, и нектарины полезны для здоровья. Они содержат приличное количество клетчатки и достаточное количество микроэлементов, таких как калий, витамины А, С и Е.

Что касается калорийности, то, по данным ресурса Nutrition Data, калорийность 100 г нектаринов (44) несколько выше, чем персиков (38). Однако содержание сахара меньше – персики (8,4 г), нектарины (7,9 г).

Напомним, ранее мы писали, сколько в Днепре стоит «фрукт молодости».

Читайте также:

Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектариныУкраїнська Новости Днепра про Разница в цене 30 грн: где в Днепре самые дешевые персики и нектариныРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно
Новости Днепра
Сегодня 17:44
В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно

"Защиту Украины" в школах будут преподавать по-новому.

В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:10
В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

В центре Днепра продают бывший доходный дом за 22,4 млн…

Айтишник из Днепра хотел уничтожить украинскую ПВО на Днепропетровщине
Новости Днепра
Сегодня 16:57
Айтишник из Днепра хотел уничтожить украинскую ПВО на Днепропетровщине

В Днепре судили айтишника, который сотрудничал с российскими спецслужбами и…

В Днепре без вести пропала 15-летняя девочка: нужна помощь
Новости Днепра
Сегодня 16:47
В Днепре без вести пропала 15-летняя девочка: нужна помощь

Присмотритесь к фото!

Последние новости

Нападал в подъезде: в Кривом Роге мужчина грабил стариков
Нападал в подъезде: в Кривом Роге мужчина грабил стариков

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина грабил пенсионеров.

Сегодня 18:31
2
просмотров
В Днепропетровской области пропал 79-летний дедушка, у которого проблемы с памятью
В Днепропетровской области пропал 79-летний дедушка, у которого проблемы с памятью

В Днепропетровской области ищут пропавшего дедушку.

Сегодня 17:53
4
просмотров
В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно
В Украине школьников будут обучать минной безопасности, управлению дронами и домедицинской помощи: что известно

"Защиту Украины" в школах будут преподавать по-новому.

Сегодня 17:44
8
просмотров
В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)
В центре Днепра продают бывший доходный дом: сколько хотят и что там сейчас (ФОТО)

В центре Днепра продают бывший доходный дом за 22,4 млн грн. Здание в несколько этажей было построено более 100 лет назад. Сегодня оно отреставрировано, но фасад изменен.

Сегодня 17:10
4
просмотров
Айтишник из Днепра хотел уничтожить украинскую ПВО на Днепропетровщине
Айтишник из Днепра хотел уничтожить украинскую ПВО на Днепропетровщине

В Днепре судили айтишника, который сотрудничал с российскими спецслужбами и пытался уничтожить украинскую ПВО.

Сегодня 16:57
1
просмотров
В Днепре без вести пропала 15-летняя девочка: нужна помощь
В Днепре без вести пропала 15-летняя девочка: нужна помощь

Присмотритесь к фото!

Сегодня 16:47
3
просмотров
Теракт в Пенсионном фонде Марганца: почему мужчина взорвал гранату и что с ним сейчас
Теракт в Пенсионном фонде Марганца: почему мужчина взорвал гранату и что с ним сейчас

Утром 2 августа в отделении Пенсионного фонда Марганца раздался взрыв. Как оказалось позже, один из посетителей взорвал гранату.

Сегодня 16:27
1
просмотров
В Днепре женщина забила до смерти знакомого на улице: что говорят в полиции
В Днепре женщина забила до смерти знакомого на улице: что говорят в полиции

Женщина и мужчина просто поссорились...

Сегодня 16:15
4
просмотров
Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнем
Шел 15 км пешком с тяжелыми травмами: в Днепре спасают военного, у которого 90% тела обожжено огнем

В Днепре спасали воина, у которого обожжено 90% тела.

Сегодня 15:34
2
просмотров
В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности
В Днепре на пешеходном переходе Mercedes сбил бабушку и ребенка: появились подробности

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 14:46
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх