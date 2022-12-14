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Разные сценарии: Залужный о ситуации на востоке

Сегодня 21:15
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Силы обороны Украины с учетом тяжелой ситуации на востоке готовятся к разным сценариям развития событий на фронте.
 

Новости Днепра про Разные сценарии: Залужный о ситуации на востоке

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, сегодня прошли переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим сил США в Европе Кристофером Каволи.

«Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы», — отметил он.

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