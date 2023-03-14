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Разная транслитерация: действителен ли загранпаспорт и нужно ли его менять

Сегодня 17:35
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Миграционники объяснили, нужно ли менять загранпаспорт, если у него другая транслитерация.

Новости Днепра про Разная транслитерация: действителен ли загранпаспорт и нужно ли его менять

На днях в Украине заявили о проблемах с загранпаспортами из-за изменений в транслитерации.

В Госмиграционной службе сообщили, что в феврале 2023 года обновили системное обеспечение в системе, где оформляют биометрические паспорта. Поэтому в случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.

То есть, если вы сначала сделали ID-карту, а затем загранпаспорт, то действительным считается только он.

Поэтому часть паспортов признали недействительными, а украинцы начали штурмовать госорганы, чтобы заменить документы.

Впрочем, пока отбой тревоги и выбрасывать загранпаспорт, если там другая транслитерация, не нужно. Как сообщили в миграционной службе, такие документы будут действительны до окончания срока действия или до обращения за обменом.

До каких пор будут действительны загранпаспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени с ID-картой?

На сегодняшний день паспорта, транслитерация фамилий и имен в которых не совпадает с полученной позже ID-картой, действуют до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или изменяться только по личному обращению лица за получением или обменом паспорта.

Как можно проверить действителен ли мой паспорт?

Все желающие могут проверить действительность документов на сайте Государственной миграционной службы Украины. Для этого создан отдельный электронный сервис, позволяющий сделать это быстро и удобно.

Проверить, действительны ли документы, можно на сайте ДМС по ссылке.
 

Когда нужно менять ID-карты или загранпаспорт?

  • изменение информации в паспорте (фамилии, имени, отчества, даты рождения, в том числе написание латинскими буквами имени и фамилии в паспортных документах);
  • выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;
  • истечение срока действия паспорта;
  • непригодность паспорта для дальнейшего использования — например, если он сильно поврежден или порван.

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Новости Днепра про Разная транслитерация: действителен ли загранпаспорт и нужно ли его менятьУкраїнська Новости Днепра про Разная транслитерация: действителен ли загранпаспорт и нужно ли его менятьРусский

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