«Размером с пельмени»: на Днепропетровщине после адской жары выпал град

Соседний с Днепром город Каменское накрыл град.
Местные жители сообщают, что после адской жары пошел дождь, а с ним град размером с пельмени.
Ледом засыпало поляны у подсолнечного поля. Люди надеются, что ливень с градом немного охладит населенные пункты и станет не так жарко.
Не радуются такой погоде только переживающие аграрии, что град добьет и без того проблемный урожай.
Заметим, что синоптики анонсировали ухудшение погодных условий на Днепропетровщине и, похоже, прогноз оправдался. Ожидаем дождя в Днепре.
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