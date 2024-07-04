«Размером с пельмени»: на Днепропетровщине после адской жары выпал град

В соседнем Каменском пошел град.

Соседний с Днепром город Каменское накрыл град.

Местные жители сообщают, что после адской жары пошел дождь, а с ним град размером с пельмени.

Ледом засыпало поляны у подсолнечного поля. Люди надеются, что ливень с градом немного охладит населенные пункты и станет не так жарко.

Не радуются такой погоде только переживающие аграрии, что град добьет и без того проблемный урожай.

Заметим, что синоптики анонсировали ухудшение погодных условий на Днепропетровщине и, похоже, прогноз оправдался. Ожидаем дождя в Днепре.

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