Разгуливал по улице с арбалетом: что случилось на Днепропетровщине

В Кривом Роге пьяный мужчина гулял по улице с арбалетом.

Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны.

К полицейским обратилась женщина, которая сообщила, что она видела мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который нёс белый мешок, где, вероятно, лежало оружие.

Правоохранителями в одной из квартир многоэтажки на пер. Бульварный, был обнаружен 44-летний мужчина, у которого при себе находился арбалет.

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