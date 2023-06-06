Разгуливал по улице с арбалетом: что случилось на Днепропетровщине

Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны.
К полицейским обратилась женщина, которая сообщила, что она видела мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который нёс белый мешок, где, вероятно, лежало оружие.
Правоохранителями в одной из квартир многоэтажки на пер. Бульварный, был обнаружен 44-летний мужчина, у которого при себе находился арбалет.
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