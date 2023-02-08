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  • Разбивал окна и вытаскивал вещи: в Днепре задержали мужчину, который обворовывал авто

Разбивал окна и вытаскивал вещи: в Днепре задержали мужчину, который обворовывал авто

Сегодня 14:07
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В Днепре неизвестный мужчина обворовывал автомобили: он взламывал замки на дверях или разбивал окна, после чего проникал в салон и похищал ценное имущество.

Новости Днепра про Разбивал окна и вытаскивал вещи: в Днепре задержали мужчину, который обворовывал авто

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, 21 января в полицию сообщили о краже из автомобилей, припаркованных возле домов на проспекте Гагарина.

Позже полицейские установили личность вора. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 37-летний горожанин. Он повредил три автомобиля и вытащил системный блок, видеокарты, инструменты и тепловизор. У правонарушителя изъяли часть похищенного имущества.

7 февраля злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в больших размерах в условиях военного или чрезвычайного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Продолжается следствие.

Новости Днепра про Разбивал окна и вытаскивал вещи: в Днепре задержали мужчину, который обворовывал авто

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина делал «закладки» на детской площадке и хотел откупиться от патрульных за 7000 грн. 

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Новости Днепра про Разбивал окна и вытаскивал вещи: в Днепре задержали мужчину, который обворовывал автоУкраїнська Новости Днепра про Разбивал окна и вытаскивал вещи: в Днепре задержали мужчину, который обворовывал автоРусский

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