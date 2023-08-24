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  • Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места «прилета» по Днепру 24 августа

Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места «прилета» по Днепру 24 августа

Сегодня 10:27
просмотров

В День Независимости россияне ударили по Днепру ракетами.

Новости Днепра про Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места

Ночью 24 августа россияне ударили ракетами по Днепру. Горожане слышали по меньшей мере три мощных взрыва. Как сообщил утром глава ОВА Сергей Лысак, враг ударил по транспортному предприятию. Семь человек получили ранения разной степени тяжести. Это трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. У них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На месте «прилета» разбиты киоски и кафешки. Беды наделала и взрывная волна. Поврежден банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков. А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

По словам представителя командования Воздушных сил Юрия Игната, по Днепру били из Крыма и Ростова. Одну ракету Искандер-К удалось уничтожить силам ПВО, а вот две запустившие с территории России баллистические Искандер-М — сбить не удалось.

Издание «Укрінформ» показало новые фото с места «прилета».

Новости Днепра про Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места

Новости Днепра про Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места

Новости Днепра про Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места

Новости Днепра про Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места

Новости Днепра про Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места

Новости Днепра про Разбитые киоски и кафе: появились новые фото с места

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