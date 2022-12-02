Разбитая челюсть и открытый перелом бедра: в Днепре спасали раненого 25-летнего бойца

Историю молодого человека рассказали в департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.
Михаилу 25 лет, он профессиональный военный из Днепра. С самого начала полномасштабного вторжения служит в одной из самых горячих точек фронта. К сожалению, недавно он получил тяжелую минно-взрывную травму. Со сложными переломами челюсти и бедра его отправили в одну из днепровских больниц.
Здесь за спасение Михаила взялась большая команда профессиональных врачей. У воина открытый перелом бедра и нижней челюсти. Чтобы кости срослись правильно, необходимо было приобрести специальную фиксирующую конструкцию, для этого пришлось привлечь волонтеров.
Врачи также установили фиксацию на челюсть и буквально кормили парня через трубочку. Семья парня все время была рядом, чтобы поддержать и облегчить его страдание. Профессионализм челюстных хирургов и травматологов спас жизнь бойцу. На челюсти установили пластину, а у кости на ноге специальная конструкция.
Отмечается, что четыре врача работали во время операции одновременно, чтобы не терять время. Их усилия окупились. Михаил понемногу идет на поправку и проходит первый этап реабилитации. Врачи до сих пор следят за пациентом, а он не перестает благодарить за спасение.
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