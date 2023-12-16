Разбил стекло в авто и украл даже кресло для собаки: в Днепре задержали подозреваемого в краже

В полицию обратился потерпевший, который припарковал свой Nissan возле дома вечером, а утром обнаружил разбитое стекло и отсутствие имущества.
Было установлено, что в 14 декабря на улице Рабочей злоумышленник разбил автомобильное стекло и угнал деньги, сумку с личными вещами и кресло для собаки», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.
Злоумышленник был задержан, а украденное имущество было изъято.
Сегодня следователи выдвинули мужчине подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 185 (кража).
Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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