Равняют с землей: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В понедельник, 13 февраля, оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, пострадал 69-летний мужчина, ему оказали всю необходимую помощь.
В городе повреждено здания двух частных предприятий, 3 частных жилых дома и хозяйственное сооружение. Также повреждения получили полдесятка автомобилей и линии электропередач.
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