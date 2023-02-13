Равняют с землей: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

В городе повреждено здания двух частных предприятий, 3 частных жилых дома и хозяйственное сооружение. Также повреждения получили полдесятка автомобилей и линии электропередач.

В понедельник, 13 февраля, оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, пострадал 69-летний мужчина, ему оказали всю необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, сегодня в результате обстрела Никополя пострадал мужчина.

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